Музей Мирового океана открыл свою выставку для жителей Джакарты

Посольство России в Индонезии совместно с Музеем Мирового океана и Русским домом 30 июля в Джакарте открыли планшетную выставку «Морским судам быть!» (12+). Экспозиция приурочена ко Дню военно-морского флота России, сообщила пресс-служба музея.

На выставке представлены работы художника Андрея Троня, мастера исторической реконструкции. «В своих работах художник рассказывает о создании Петром Великим регулярного военного флота, о морских традициях ушедших веков. Уникальная особенность творчества мастера — способность поместить реконструированный объект в достоверную историческую среду, сделать его частью живого реалистического пейзажа», — рассказали в музее.

Выставку в Джакарте открыл посол Сергей Толченов. С приветственными словами к посетителям выставки по видеосвязи также обратился генеральный директор Музея Мирового океана Денис Миронюк. «Мировой океан — источник жизни, прошлое и будущее человечества. Мы рады найти друзей и единомышленников по всему миру, заинтересованных в сохранении, изучении и популяризации морского наследия», — прокомментировал он.