В Калининграде открывается выставка вышивки «Волшебный мир сказок» (фото)





В Калининградском областном историко-художественном музее пройдёт выставка «Волшебный мир сказок» (0+). В экспозиции будут представлены работы мастера по вышивке Раисы Кучко. Как сообщает пресс-служба, открытие состоится 24 октября в 16:00.

«Выставка „Волшебный мир сказок“ порадует посетителей работами мастера, которые сочетают в себе элементы сказочной эстетики и мастерства вышивки, — рассказали в музее. — Работы мастера привлекают внимание не только высоким качеством исполнения, но и темой, которая близка многим, — это погружение в мир фантазии, где оживают герои известных русских сказок. Каждое полотно Раисы Кучко — это не просто вышивка, а настоящая история, наполненная волшебством. Уникальные сочетания цветов и текстур погружают зрителя в атмосферу детских мечтаний и сказочных приключений».

Выставка продлится до 30 ноября.