В Музее янтаря откроется выставка об изображении человека «Каждый из нас»

8 ноября в Музее янтаря открывается выставка работ из фондов и частных коллекций «Каждый из нас» (6+), посвященная изображению человека в янтаре — от неолита до наших дней. Её кураторы ставили перед собой задачу показать, как менялся взгляд на человека в процессе развития общества и смены эпох. Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Художники на протяжении тысячелетий пытались осмыслить, действительно ли человек царь природы, образ и подобие Божие, или всего лишь „двуногое животное без перьев“, очередное звено в бесконечной эволюционной цепочке», — рассказали в музее. Произведения изображают реальных людей, занятых повседневными делами, и мифологических героев. Часть экспонатов имеет религиозную тематику. Так, посетители выставки смогут увидеть редко выставляемые предметы: скульптуру Богоматери с Младенцем из коллекции изделий художников Янтарной мануфактуры, портрет Владимира Ленина, ювелирные изделия, изображающие великих русских писателей и поэтов; концептуальные скульптуры современных художников из янтаря, металла, дерева.

Выставка будет работать до 8 декабря.