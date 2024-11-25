Закхаймские ворота приглашают на выставку, посвященную придорожным аллеям

В арт-пространстве Закхаймских ворот 4 декабря в 19:00 откроется выставка проекта «Симбиоз» (0+), созданная членами фотоклуба «День фотографа» совместно с художниками Калининградской области.



«На этой выставке зрители увидят снимки вековых деревьев, старых придорожных аллей, удивительных и неповторимых, а также взгляд на эти же места в работах художников. Авторы выставки: фотографы Игорь Антипов, Михаил Хромов, Павел Кухоренко, Максим Смоляк, Евгения Смольникова, Наталья Фомина и художники Юлия Пономарчук, Марина Устинова, Алина Степура, Марина Симкина, Татьяна Ляшук, Майя Непомнящая, Татьяна Текучева, а также ювелир Дмитрий Худенко», — уточняется в анонсе.



В программе открытия — выступление дендролога и экскурсовода Елены Худенко, которая расскажет о тайнах, обычаях и обрядах, связанных с деревьями. Кроме того, пройдет презентация украшений ювелира Дмитрия Худенко, изготовленных из растительных материалов методом гальванопластики.



20 декабря в 18:30 в рамках выставки состоится лекция калининградского биолога Дмитрия Булгакова о роли деревьев в нашей жизни и состоянии лесов региона.



Выставка продлится до 12 января 2025 года. Вход свободный.