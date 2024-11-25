Закхаймские ворота приглашают на выставку, посвященную придорожным аллеям

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Культура

В арт-пространстве Закхаймских ворот 4 декабря в 19:00 откроется выставка проекта «Симбиоз» (0+), созданная членами фотоклуба «День фотографа» совместно с художниками Калининградской области. 

«На этой выставке зрители увидят снимки вековых деревьев, старых придорожных аллей, удивительных и неповторимых, а также взгляд на эти же места в работах художников. Авторы выставки: фотографы Игорь Антипов, Михаил Хромов, Павел Кухоренко, Максим Смоляк, Евгения Смольникова, Наталья Фомина и художники Юлия Пономарчук, Марина Устинова, Алина Степура, Марина Симкина, Татьяна Ляшук, Майя Непомнящая, Татьяна Текучева, а также ювелир Дмитрий Худенко», — уточняется в анонсе.

В программе открытия — выступление дендролога и экскурсовода Елены Худенко, которая расскажет о тайнах, обычаях и обрядах, связанных с деревьями. Кроме того, пройдет презентация украшений ювелира Дмитрия Худенко, изготовленных из растительных материалов методом гальванопластики.

20 декабря в 18:30 в рамках выставки состоится лекция калининградского биолога Дмитрия Булгакова о роли деревьев в нашей жизни и состоянии лесов региона.

Выставка продлится до 12 января 2025 года. Вход свободный.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter