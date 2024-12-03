Музей искусств приглашает на новогоднюю выставку, посвященную «Щелкунчику»

В Музее искусств в четверг, 5 декабря, откроется новогодняя выставка «Щелкунчик и другие новогодние истории» (0+). На ней представят иллюстрации к сказкам Эрнста Теодора Амадея Гофмана, Ганса Христиана Андерсена, сообщает пресс-служба музея.



Придуманный уроженцем Кёнигсберга «Щелкунчик» прочно укоренился в русской культуре и стал, пожалуй, главной новогодней историей. Спустя 200 лет художники продолжают искать новые подходы к произведению Эрнста Теодора Амадея Гофмана. В экспозиции будут показаны иллюстрации российских мастеров книжной графики Надежды Бугославской, Анастасии Архиповой, Лизы Анисимовой, а также других авторов.



Торжественное открытие выставки состоится 5 декабря в 17:00. Для посетителей она будет работать с 6 декабря по 12 января.