Музей искусств приглашает на новогоднюю выставку, посвященную «Щелкунчику»

Иллюстрация Надежды Бугославской
Иллюстрация Надежды Бугославской
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В Музее искусств в четверг, 5 декабря, откроется новогодняя выставка «Щелкунчик и другие новогодние истории» (0+). На ней представят иллюстрации к сказкам Эрнста Теодора Амадея Гофмана, Ганса Христиана Андерсена, сообщает пресс-служба музея.

Придуманный уроженцем Кёнигсберга «Щелкунчик» прочно укоренился в русской культуре и стал, пожалуй, главной новогодней историей. Спустя 200 лет художники продолжают искать новые подходы к произведению Эрнста Теодора Амадея Гофмана. В экспозиции будут показаны иллюстрации российских мастеров книжной графики Надежды Бугославской, Анастасии Архиповой, Лизы Анисимовой, а также других авторов.

Торжественное открытие выставки состоится 5 декабря в 17:00. Для посетителей она будет работать с 6 декабря по 12 января.


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