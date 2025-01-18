Место силы: в Калининграде открылась выставка памяти историка Анатолия Бахтина

В пятницу, 17 января, в Государственном архиве Калининградской области (ГАКО) открылась выставка «Памяти Анатолия Бахтина (1949-28.11.2023)» (16+), приуроченная ко дню его рождения — 17 января. Анатолий Павлович с 1984 года в течении 39 лет вплоть до своей кончины в конце ноября 2023 года работал в ГАКО.

Замечательный фотограф, исколесивший всю область и запечатлевший едва ли не каждый её уголок, автор фундаментальных исторических трудов, он был большим авторитетом в краеведческой среде. Коллеги и друзья рассказывают, что у Анатолия Павловича (многие знакомые называли его просто Палыч, а некоторые пафосно Genius loci (Гений места)) было необыкновенное чутье на то, что нужно успеть снять. Поэтому сейчас некоторый объекты можно увидеть только на его снимках.

Но помимо этого он был еще и одаренным художником, о чём известно совсем немногим. На открывшейся в Государственном архиве выставке представлены написанные в разные годы картины.

На некоторых из них вполне узнаваемые пейзажи: дорога на поселок Морское, Орлиный мост в Полесске, гора Гальтгарбен в Зеленоградском округе. Но есть и откровенные абстракции. Например, картины «Зарождение», «Осенью весны не будет», «Двойной бекар».

«Бекар — это музыкальный знак, — объяснят начальник отдела научной информации ГАКО Варвара Егорова. — Еще одно название у этой картины „Двойное отрицание“. Что символизирует полотно, сказать трудно. Каждый видит что-то своё. По одной из версий, здесь изображен портал в другой мир. Но в любом случае, картины Анатолия Павловича меня завораживают, я могу смотреть на них бесконечно, они словно создают „место силы“».

На выставке представлены 16 картин. «Сам Бахтин называл стиль, в котором они написаны, — северный импрессионизм, — говорит Варвара Егорова. — Впрочем, он относился к себе с определенной долей юмора, поэтому не исключено, что так манеру своего письма он назвал в шутку».

Вдова Анатолия Бахтина Марина Анатольевна отметила, что ее супруг с 2000 годов не писал картин, полностью переключившись на историю Калининградской области. «Для двух этих занятий у него просто не хватило бы сердца», — считает она.

В день открытия выставки многие пришедшие на неё с теплотой вспоминали об Анатолии Бахтине.

«Анатолий Павлович был человеком открытым, к нему приходило очень много посетителей, и он очень щедро делился своими знаниями, — рассказала директор ГАКО Алла Федорова. — Никогда не пытался скрыть то, что знает. И для него не было разницы, в каком статусе находится тот или иной человек. Он не разделял школьника и человека, уже заработавшего себе имя. Разница в приеме таких посетителей была лишь в том, что школьникам кофе с коньяком он не предлагал. К нему тянулись люди, и мне приятно сегодня среди гостей видеть тех, кто дружил с Анатолием Павловичем долгие годы».

Как рассказали в архиве, вход на выставку, начиная с 20 января, свободный и бесплатный. Но с собой нужно иметь паспорт.

Текст: Кирилл Синьковский, фото ГАКО и автора