Художники Калининграда и Белоруссии исследуют магнетизм великого сказочника

Иллюстрация Марины Эренбург к новелле Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Песочный человек»
Иллюстрация Марины Эренбург к новелле Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Песочный человек»
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В Музее искусств в рамках в рамках ежегодного международного фестиваля книжной графики и иллюстрации «Гофман — наш современник» 24 января в 17:00 откроется совместная выставка калининградских и белорусских художников «Магнетизм Гофмана» (0+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.

«Магнетизм Гофмана — неослабевающее воздействие его художественных образов — исследуют члены Белорусского союза художников: один из самых известных современных графиков республики Сергей Баленок, оформлявший книги Иосифа Бродского, Михаила Булгакова, Жюля Верна и Курта Воннегута; главный художник Большого театра Беларуси Любовь Сидельникова; Юрий Хилько, работы которого находятся в коллекциях галерей и центров современного искусства России, Германии, Швеции, Индии, Италии, Польши, США; начинавшая как художник-монументалист и нашедшая себя в живописи и графике Вероника Витковская и ещё 16 авторов», — сказано в анонсе.

Калининградские художники Ольга Дмитриева, Наталья Баева, Юлия Горбунова, Александр Кучин и Дима Чайка специально для выставки создали арт-объекты по мотивам произведения «Повелитель блох».

Выставка продлится до 30 марта.

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