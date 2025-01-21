Художники Калининграда и Белоруссии исследуют магнетизм великого сказочника

В Музее искусств в рамках в рамках ежегодного международного фестиваля книжной графики и иллюстрации «Гофман — наш современник» 24 января в 17:00 откроется совместная выставка калининградских и белорусских художников «Магнетизм Гофмана» (0+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения культуры.



«Магнетизм Гофмана — неослабевающее воздействие его художественных образов — исследуют члены Белорусского союза художников: один из самых известных современных графиков республики Сергей Баленок, оформлявший книги Иосифа Бродского, Михаила Булгакова, Жюля Верна и Курта Воннегута; главный художник Большого театра Беларуси Любовь Сидельникова; Юрий Хилько, работы которого находятся в коллекциях галерей и центров современного искусства России, Германии, Швеции, Индии, Италии, Польши, США; начинавшая как художник-монументалист и нашедшая себя в живописи и графике Вероника Витковская и ещё 16 авторов», — сказано в анонсе.



Калининградские художники Ольга Дмитриева, Наталья Баева, Юлия Горбунова, Александр Кучин и Дима Чайка специально для выставки создали арт-объекты по мотивам произведения «Повелитель блох».

Выставка продлится до 30 марта.