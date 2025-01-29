«Мистика синего»: Музей искусств открывает выставку про цвет в искусстве

В Музее изобразительных искусств открывается выставка «Мистика синего» (0+), посвящённая феномену синего цвета и его оттенков в искусстве. Как сообщает пресс-служба учреждения, проект был вдохновлен новогодней подсветкой исторического здания Кёнигсбергской торговой биржи, которую можно было увидеть в конце декабря.

На выставке «Мистика синего» будут представлены живопись, графика, скульптура и предметы декоративно-прикладного искусства из коллекции Калининградского музея изобразительных искусств (авторы — Максим Митлянский, Александр и Валерий Трауготы, Татьяна Назаренко и др.), костюмы из знаковых спектаклей Калининградского областного драматического театра и Калининградского областного музыкального театра, а также произведения из частных собраний и мастерских калининградских художников, исследующие метафизику синего цвета (авторы — Виктор и Валентина Елфимовы, Наталья Баёва, Борис Миронов, Виктор Рябинин, Евгений Печерский и др.).

Экспозиция «Мистика синего» станет частью выставочно-просветительского проекта «Цвет в искусстве». В его рамках запланирована программа, включающая тематические лекции, мастер-классы, экскурсии, встречи с художниками и арт-лабораторию «Алхимия цвета», участникам которой предстоит познакомиться с основами цветоведения.

«Синий — один из основных цветов спектра наряду с красным и жёлтым. Все остальные оттенки за исключением чёрного и белого создаются при их смешивании. Существует множество подходов к интерпретации синего. В природе — это цвет водного и воздушного пространства, главных источников жизни. Именно с синим традиционно ассоциируются и космические дали», — рассказали в музее.

Выставка будет работать с 31 января по 16 марта. Стоимость билетов: стандартный — 150, студенческий — 100, школьный/пенсионный — 80 рублей. Действует Пушкинская карта.