В Гусеве открывают новую выставку в отремонтированной водонапорной башне (фото)

Фото предоставлено Александром Медведевым
Фото предоставлено Александром Медведевым
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В Гусеве открывают выставку в отремонтированной водонапорной башне у железнодорожного вокзала. Как сообщил «Новому Калининграду» коллекционер Александр Медведев, выступивший организатором события, часть временной экспозиции он перевёз из музея в Краснолесье, а часть предметов ранее не демонстрировалась.

«Выставка будет проходить в западной башне, переданной Гусевскому историко-краеведческому музею имени Иванова в ноябре 2023 года, — рассказал Медведев. — На первом этаже мы уже установили дрезину и стенды, посвящённые концепции 10-километрового дрезинного маршрута между поселками Краснолесье и Чистые Пруды (шанс реализовать эту идею вместе с КЖД ещё есть)».

Фото предоставлены Александром Медведевым

Медведев добавил, что часть монтируемой экспозиции посвящена 120-летию окончания Русско-японской войны и посещению Роминтской пущи председателем Совета министров Российской империи Сергеем Витте после подписания мирного договора.

«Витте был в Шталлупёнене проездом из Америки в Петербург и завернул в пущу по приглашению германского императора Вильгельма Второго. Витте подробно описал пребывание в своих мемуарах и дневниках, поэтому мы посвятили этому событию несколько стендов. Будут и документы, посвящённые работе станции Гросс Роминтен в послевоенный период», — добавил Медведев.

Среди экспонатов также отреставрированные железнодорожные фонари и фонари со стрелочных переводов, модели подвижного состава и другие предметы.

Открытие выставки (0+) намечено на 25 марта.

В пресс-службе Гусевского историко-краеведческого музея уточнили, что часть выставки, посвященной железной дороге, в западной башне работала с конца осени 2023 года. В восточной башне, которую можно посетить по одному билету с западной, на данный момент проходит выставка картин.



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