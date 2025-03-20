В Музее изобразительных искусств открылась выставка «Ренессансные сны» (фото)

В Музее изобразительных искусств 20 марта открылась юбилейная персональная выставка калининградской художницы Ольги Ульяновой «Ренессансные сны» (0+). В состав экспозиции вошли более 60 живописных и графических произведений и гобеленов, сообщает пресс-служба музея.

«Творчество художницы вбирает в себя традиции классики — культуры Возрождения, Средневековья и Древней Руси. В последние годы Ольга Ульянова черпает вдохновение у мастеров раннего дорафаэлевского Ренессанса: Джотто ди Бондоне, Филиппо Липпи, Сандро Боттичелли, — следует из анонса. — Через произведения Ольги Ульяновой зритель сможет обратиться к вечным вопросам: смысл присутствия человека в этом мире, его одиночество и связь с другими, нравственный долг и порывы души».

Выставка будет работать с 20 марта по 11 мая. Действует программа «Пушкинская карта».