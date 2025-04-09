Во Фридландских воротах откроется выставка о штурме Кёнигсберга

В музее «Фридландские ворота» 10 апреля в 16:00 состоится открытие выставки «Идеальный штурм» (6+). Как отмечает пресс-служба, экспозиция — это «возможность погрузиться в историю героического штурм Кёнигсберга, произошедшего с 6 по 9 апреля 1945 года».

На открытой территории музея посетители смогут увидеть галерею фотографий, зафиксировавших эти исторические моменты. Кроме того, в голографическом зале будет представлена коллекция юбилейных знаков из фондов музея и Балтийского клуба коллекционеров, которые отражают важнейшие события Великой Отечественной войны.

В 16:40 в помещении здания «Блокгауз» также пройдёт лекция-презентация директора музея и доктора исторических наук Андрея Ярцева. Он поделится уникальными фактами, связанными со штурмом Кёнигсберга.