«Светопись памяти»: в Калининграде анонсировали выставку фотографа-пикториалиста

25 апреля в Балтийском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина в Калининграде открывается культурно-просветительский проект «Светопись памяти. ГМИИ им. А.С. Пушкина в 1944–1945 годах. Фотограф Николай Иванович Свищов-Паола» (6+). Об этом сообщила пресс-служба музея.

«Проект посвящен памяти хранительского подвига ГМИИ им. А.С. Пушкина в годы Великой Отечественной войны и приурочен к 80-летию Победы. Экспозиция включает 89 отпечатков фотографий авторства художника-пикториалиста Николая Ивановича Свищова-Паолы (1874–1964), отразивших разрушения и восстановление Пушкинского музея. Дополняют экспозицию копии исторических документов, четыре видеоинсталляции современного калининградского художника Артёма Терентьева и фильм, созданный специально для проекта», — рассказали организаторы.

Открытие проекта — 25 апреля в 18:00, вход свободный. В программе — кураторский тур Натальи Александровой, заведующей отделом рукописей ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Николай Свищов-Паола (1874–1964) — русский, советский фотохудожник. Один из ярчайших представителей пикториализма. С 1906 года — член Русского фотографического общества, в 1911–1913 годах входил в состав правления. C 1924 по 1928-й — активный сотрудник секции фотографии Государственной академии художественных наук, участник выставок «Искусство движения». В 1924-м награжден золотой медалью Международной выставки современных декоративных и промышленных искусств в Париже. Принимал участие во множестве международных выставок.