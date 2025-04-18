«Объектив Победы»: в арт-пространстве «Ворота» представят выставочный фотопроект

В арт-пространстве «Ворота» с 24 апреля по 30 июня 2025 года будет представлен выставочный фотопроект Калининградского Союза фотохудожников «Объектив Победы» (0+). Об этом сообщает пресс-служба пространства.

«В Великой Отечественной войне в составе боевых частей Красной армии принимали участие более 400 фотокорреспондентов. Во время войны они создали яркие художественно-документальные работы. Крайне важной была работа бригадных фотографов-документалистов, занимавшихся фотофиксацией местности, оборонительных сооружений и боевых действий. Фотопроект „Объектив Победы“ обращается к исторической военной фотографии, ставя в центр фигуры четырех фотокорреспондентов, Аркадия Шайхета, Михаила Савина, Эммануила Евзерихина и Калестина Коробицына. Все они прошли войну от первого до последнего дня и приняли участие в Восточно-Прусской операции», — говорится в анонсе.

Открытие состоится 24 апреля в 19:00. Вход свободный.





Фото: пресс-служба пространства