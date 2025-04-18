«Объектив Победы»: в арт-пространстве «Ворота» представят выставочный фотопроект

Все новости по теме: Культура

В арт-пространстве «Ворота» с 24 апреля по 30 июня 2025 года будет представлен выставочный фотопроект Калининградского Союза фотохудожников «Объектив Победы» (0+). Об этом сообщает пресс-служба пространства.

«В Великой Отечественной войне в составе боевых частей Красной армии принимали участие более 400 фотокорреспондентов. Во время войны они создали яркие художественно-документальные работы. Крайне важной была работа бригадных фотографов-документалистов, занимавшихся фотофиксацией местности, оборонительных сооружений и боевых действий. Фотопроект „Объектив Победы“ обращается к исторической военной фотографии, ставя в центр фигуры четырех фотокорреспондентов, Аркадия Шайхета, Михаила Савина, Эммануила Евзерихина и Калестина Коробицына. Все они прошли войну от первого до последнего дня и приняли участие в Восточно-Прусской операции», — говорится в анонсе.

Открытие состоится 24 апреля в 19:00. Вход свободный.

сайт_Объектив победы (3).jpg

Фото: пресс-служба пространства

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter