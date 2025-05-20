В Калининграде анонсировали бесплатное открытие выставки живописцев из Чувашии

Изображение предоставлено пресс-службой Музея изобразительных искусствн
Изображение предоставлено пресс-службой Музея изобразительных искусствн
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Выставка мастеров живописи из Чувашии «Ясные утра, тихие вечера» (0+) пройдёт в Калининградском музее изобразительных искусств с 22 мая по 8 июня. Экспозицию составят 50 произведений признанных мастеров республики. Об этом сообщила пресс-служба музея.

«Перед зрителями предстанет эволюция национального художественного языка Чувашии: современные художники переосмыслили традиционные мотивы, используя новые техники, материалы и визуальные языки, сохраняя при этом связь с корнями», — говорится в анонсе.

Торжественное открытие экспозиции состоится 22 мая в 16:00. Вход на мероприятие свободный. Гости открытия также смогут посетить выставки «Мистика синего» (0+) и «Лица Победы: герои и свидетели» (0+). Стоимость билетов на выставку «Ясные утра, тихие вечера» в другие дни: стандартный — 150 рублей, студенческий — 100 рублей, школьный/пенсионный — 80 рублей.

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