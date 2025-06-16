Филиал Третьяковки: в праздники музей посетили почти 20 тысяч человек

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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С 12 по 15 июня филиал Третьяковской галереи в Калининграде стал одним из самых посещаемых культурных пространств региона, его посетили почти 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба музея. 

«Среди картин, вызывавших наибольший отклик у публики, — знаменитый «Чёрный квадрат» Казимира Малевича, пейзажи Шишкина и Куинджи, «Дети, бегущие от грозы» Константина Маковского и триптих «Люди голубой планеты» нашего земляка, космонавта Алексея Леонова. Некоторые работы посетители узнавали из школьных учебников и открыток, что вызывало особую эмоциональную связь», — рассказала директор филиала Камиля Байдильдина.

Кроме того, в выходные в филиале проходили лекции от специалистов Государственной Третьяковской галереи, образовательная программа V фестиваля классической музыки «Кантата», экскурсии, кинопоказы, мастер-классы, викторины, презентации книг. Всего состоялось 70 просветительских событий и экскурсий, которые собрали более 3 тысяч участников, сообщили в пресс-службе.

Филиал Государственной Третьяковской галереи в Калининграде начал свою работу 12 июня. Фоторепортаж можно посмотреть по ссылке



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