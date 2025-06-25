«Высокое напряжение»: в Музее искусств проводится выставка калининградского художника

Владимир Ульянов, фото Музея искусств
Владимир Ульянов, фото Музея искусств
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В Калининградском областном музее изобразительных искусств до 6 июля проводится выставка работ калининградского художника Владимира Ульянова (12+). Анонс размещён в группе музея ВКонтакте.

Экспозиция «Высокое напряжение» приурочена к 50-летию творческой деятельности Владимира Ульянова, члена Союза художников России и заслуженного художника РФ. В составе экспозиции — около сотни произведений, созданных в разные периоды.

«Постепенный переход от абстрактному Владимир Ульянов связывает с переосмыслением многих жизненных вопросов, которые требуют определенной формы. Образы, смотрящие с полотен художника, гротескные, саркастические, былинные приближающиеся к абстракции, создают вокруг себя почти физически ощутимое напряжение, подобное обнажённому нерву или электрическому проводу», — рассказывают в анонсе.

Цена билета — от 80 до 150 руб., доступна оплата «Пушкинской картой».


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