«Ворота» анонсировали открытую экскурсию по фотовыставке «Объектив Победы»

В арт-пространстве «Ворота» 6 июля пройдёт открытая кураторская экскурсия по фотовыставке «Объектив Победы» (6+). Анонс размещен в группе пространства ВКонтакте.



Лекцию проведет куратор проекта Анна Карпенко. Выставка о фотокорреспондентах Великой Отечественной войны будет работать до 21:00 6 июля. «Включайте ее посещение в ваш маршрут празднования Дня нашего любимого города, вы увидите его глазами великих фотокорров Михаила Савина, Аркадия Шайхета, Эммануила Евзерихина и Калестина Коробицына», — приглашают организаторы.

Начало экскурсии — в 12:00, вход бесплатный.