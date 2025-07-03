«Ворота» анонсировали открытую экскурсию по фотовыставке «Объектив Победы»

Изображение арт-пространства «Ворота»
Изображение арт-пространства «Ворота»
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В арт-пространстве «Ворота» 6 июля пройдёт открытая кураторская экскурсия по фотовыставке «Объектив Победы» (6+). Анонс размещен в группе пространства ВКонтакте.

Лекцию проведет куратор проекта Анна Карпенко. Выставка о фотокорреспондентах Великой Отечественной войны будет работать до 21:00 6 июля. «Включайте ее посещение в ваш маршрут празднования Дня нашего любимого города, вы увидите его глазами великих фотокорров Михаила Савина, Аркадия Шайхета, Эммануила Евзерихина и Калестина Коробицына», — приглашают организаторы.

Начало экскурсии — в 12:00, вход бесплатный.

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