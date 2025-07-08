«Новые имена»: в «Воротах» откроется выставка победителей фотоконкурса

В «Воротах» с 9 июля по 10 августа пройдёт выставка работ победителей открытого фотоконкурса «Новые имена 2024» (0+). Об этом сообщает пресс-служба арт-пространства.

На выставке будут представлены фотоработы участников из Калининградской, Ленинградской, Псковской и Тюменской областей, Краснодарского и Пермского края, а также республики Татарстан.

«Фотоконкурс „Новые имена“ родился в 2018 г. благодаря усилиям автора Станислава Емельяновича Покровского, известного калининградского фотографа, члена Союза фотохудожников России. Главная идея конкурса —открыть дорогу в мир фотографического искусства юным и начинающим фотографам-любителям, побудить к творческому развитию», — рассказывают в анонсе.

Открытие состоится 9 июля в 19:00, вход свободный.