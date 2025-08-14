В Калининграде открывается выставка об истории филармонии

К юбилею концертного зала областная филармония им. Е. Ф. Светланова открывает для своих гостей тематическую выставку о своей истории, уникальных особенностях органа, коллективах и музыкальной деятельности (6+). Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

До 1980 года филармония осуществляла концертную деятельность на разных площадках Калининграда. 2 августа 1980-го она обрела собственное здание — бывшую немецкую кирху «Святого семейства». Дебютный концерт в стенах нового концертного зала исполнил отечественный пианист Михаил Плетнев, вместе с ним выступила солистка Большого театра Марта Костюк.

«Открытие концертного зала филармонии послужило отправной точкой развития классической музыки в Калининградской области, без преувеличения здание Калининградской областной филармонии является не только одним из ярких символов города, но и музыкальной эмблемой Калининграда», — добавляет пресс-служба.

Открытие выставки состоится 22 августа в Малом зале филармонии.

