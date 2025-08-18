«Четвероногие герои»: Музей Победы представит выставку ко Дню фронтовой собаки

Все новости по теме: Культура

На официальном сайте парково-музейного комплекса Балтийской косы «Старый Люнет» 19 августа откроется выставка московского Музея Победы «Четвероногие герои» (6+). Проект приурочен ко Дню фронтовой собаки. Об этом сообщает пресс-служба Музея Победы.

Мультимедийный выставочный проект будет демонстрироваться в рамках Международного проекта «Территория Победы».

«Во время Великой Отечественной войны четвероногие герои были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками. На всех фронтах несли службу более 60 тысяч специально обученных собак. Они вывезли из-под обстрелов около 700 тысяч раненых, обнаружили миллионы взрывных устройств, „работали“ взрывниками. Безотказные помощники, они выполняли боевые задачи порой ценой собственной жизни. В память обо всех верных и бесстрашных четвероногих друзьях, которые вместе с красноармейцами сражались с врагом, по инициативе нашего музея девять лет назад был учрежден новый праздник, посвященный подвигу всех собак в годы Великой Отечественной войны», — отмечает генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

Выставочный проект подготовлен Красногорским филиалом Музея Победы при участии учащихся МУДО «Красногорская детская художественная школа». Он рассказывает о вкладе собак в победу над гитлеровской Германией. В экспозицию вошли рисунки юных художников, раскрывающие особенности работы различных военных профессий собак.

«Часть выставки посвящена знаменитым собакам — героям войны. Среди них — Джульбарс, самая известная собака минно-розыскной службы, чутье которой превышало норматив обычной собаки в два раза, овчарка-диверсант Дина, участвовавшая в подрыве железнодорожных составов и мостов, пёс Рекс, трижды переплывший Днепр, передавая разорванным рекой соединениям важные донесения, и другие», — рассказывают организаторы.

Информационный партнер выставки — радио «Звезда».

Выставку можно будет посмотреть до 30 сентября 2025 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter