«Четвероногие герои»: Музей Победы представит выставку ко Дню фронтовой собаки

На официальном сайте парково-музейного комплекса Балтийской косы «Старый Люнет» 19 августа откроется выставка московского Музея Победы «Четвероногие герои» (6+). Проект приурочен ко Дню фронтовой собаки. Об этом сообщает пресс-служба Музея Победы.

Мультимедийный выставочный проект будет демонстрироваться в рамках Международного проекта «Территория Победы».

«Во время Великой Отечественной войны четвероногие герои были связистами и санитарами, диверсантами и разведчиками. На всех фронтах несли службу более 60 тысяч специально обученных собак. Они вывезли из-под обстрелов около 700 тысяч раненых, обнаружили миллионы взрывных устройств, „работали“ взрывниками. Безотказные помощники, они выполняли боевые задачи порой ценой собственной жизни. В память обо всех верных и бесстрашных четвероногих друзьях, которые вместе с красноармейцами сражались с врагом, по инициативе нашего музея девять лет назад был учрежден новый праздник, посвященный подвигу всех собак в годы Великой Отечественной войны», — отмечает генеральный директор Музея Победы Александр Школьник.

Выставочный проект подготовлен Красногорским филиалом Музея Победы при участии учащихся МУДО «Красногорская детская художественная школа». Он рассказывает о вкладе собак в победу над гитлеровской Германией. В экспозицию вошли рисунки юных художников, раскрывающие особенности работы различных военных профессий собак.

«Часть выставки посвящена знаменитым собакам — героям войны. Среди них — Джульбарс, самая известная собака минно-розыскной службы, чутье которой превышало норматив обычной собаки в два раза, овчарка-диверсант Дина, участвовавшая в подрыве железнодорожных составов и мостов, пёс Рекс, трижды переплывший Днепр, передавая разорванным рекой соединениям важные донесения, и другие», — рассказывают организаторы.

Информационный партнер выставки — радио «Звезда».

Выставку можно будет посмотреть до 30 сентября 2025 года.