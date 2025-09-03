«Ворота» анонсировали фотовыставку «Там, за туманами...»

В арт-пространстве «Ворота» с 17 сентября по 12 октября пройдёт фотовыставка «Там, за туманами...» Калининградского клуба «День фотографа» (0+). Об этом говорится в сообществе пространства «ВКонтакте».

На выставке зрители смогут увидеть «таинственный мир городских и природных туманных фотопейзажей». Авторы выставки: фотографы Игорь Антипов, Валерий Притченко, Фёдор Коноплин, Михаил Хромов, Эдуард Молчанов, Павел Кухоренко, Наталья Фомина, Виталий Латышонок, Сергей Семёнов, Андрей Гусев, Валентина Соколова, Татьяна Рутковская, Роман Пучко, Вячеслав Качалов, Юрий Сапрыкин, Игорь Селин.

Открытие состоится 17 сентября в 19:00, вход свободный. В программе открытия — встреча с авторами фотоснимков и коллективная авторская экскурсия.


