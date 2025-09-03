«Калининградские мотивы»: во «Фридландских воротах» открывается новая выставка

Фото: музей «Фридландские ворота»
Фото: музей «Фридландские ворота»
В четверг, 4 сентября, в 17:00 в музее «Фридландские ворота» открывается выставка «Вдохновение творцов: калининградские мотивы» (6+) для любителей современного искусства Калининграда. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

На выставке гости смогут увидеть более 30 работ четырёх калининградцев — мастера резьбы по дереву и янтарю Николая Котова, художника и педагога Натальи Марковой, художника-ювелира Игоря Нестеренко, а также графика и резчика по янтарю Александра Юрицына.

«Эта уникальная экспозиция посвящена нашему родному краю — истории, культуре и природе, которые вдохновляют талантливых художников и скульпторов, — следует из анонса. — Не упустите шанс погрузиться в атмосферу творчества, вдохновиться калининградскими мотивами и увидеть, как местная природа и история оживают в руках настоящих мастеров!»

Вход на выставку свободный.

