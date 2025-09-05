В Музее искусств открывается новая выставка «Хрупкий ландшафт души» (фото)

В пятницу, 5 сентября, в Музее изобразительных искусств откроется выставка «пейзажей настроения» художницы Надежды Матвеевой «Хрупкий ландшафт души» (0+). Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Творчество Надежды Матвеевой — это переосмысление привычного хода жизни, рожденного из глубокой связи с натурой, пишет пресс-служба. Её натюрморты и пейзажи свидетельствуют о требовательном отношении к культуре авторского письма и стремлении к индивидуализации художественного языка. Художница не просто изображает действительность, но осмысляет ее, находя собственный, неповторимый способ выражения.

В состав экспозиции вошли более 90 произведений. Среди них — «„пейзажи настроения“, тяготеющие к абстракции и в то же время воплощающие средствами графики узнаваемые балтийские мотивы», а также цветочные композиции, передающие их индивидуальный характер. Кроме того, на выставке будут представлены работы последних лет, где в природный мир вторгаются архитектурные и индустриальные мотивы.

Персональная выставка будет работать с 5 сентября по 12 октября. Вход на торжественное открытие 5 сентября в 16:00 свободный. На выставке действует программа «Пушкинская карта».

Фото: пресс-служба музея