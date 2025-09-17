«От Беккера до Лиса»: в Музее янтаря открылась стендовая выставка

В Музее янтаря 16 сентября открылась информационная стендовая выставка проекта «Моритц Беккер и Эрнест Лис: две эпохи янтарного промысла» (12+). Об этом сообщает пресс-служба музея.

«Это результат изысканий команды проекта, исследовавшей жизнь Моритца Беккера и Эрнеста Абрамовича Лиса — людей, которые в разное время вывели развитие янтарного дела на новый уровень — на основе интервью, справок и документов, которые предоставили различные архивы, музеи, члены еврейской общины Калининграда и семья художника. Стендовая экспозиция подготовлена как рассказ о жизни двух человек. Она дополнит выставку изделий, которая уже прошла в музее с апреля по июнь 2025 года», — говорится в сообщении.

Выставка будет доступна в Музее янтаря до 19 октября.

