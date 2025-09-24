В Калининграде открывается выставка художников «Академии янтаря» «Из пены моря»

В Калининградском Музее янтаря 3 октября состоится открытие выставки художников «Академии янтаря» «Из пены моря» (6+). На ней будут представлены произведения, созданные как мастерами янтарного дела, так и людьми с частичной или полной потерей зрения. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Общественная организация «Академия янтаря» была создана 5 апреля 2019 года. Её цель — сохранение и развитие традиций обработки солнечного камня, а также передача накопленного опыта подрастающему поколению. Одним из направлений деятельности «Академии янтаря» стала социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья и помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Художники проводят для них бесплатные мастер-классы по обработке янтаря и сборке мозаичных картин по уникальной методике.

В экспозиции будут представлены работы калининградских художников Людмилы Высоцкой, Татьяны Дробышевой, Андрея Филиппова, Ларисы Яковлевой, Жанны Лопаткиной и Александра Семенова. Работы представляют собой интерьерные композиции и сувениры, украшения и панно, созданные из натурального янтаря и демонстрирующие многообразие техник его обработки и выразительных возможностей материала. Выставка, ставшая для музея традиционной, призвана показать высокий уровень мастерства местных художников и погрузить посетителя в мир «солнечного камня».

Выставка будет работать до 9 ноября. Посещение возможно как по отдельному билету, так и в рамках осмотра общей экспозиции музея. Действует программа «Пушкинская карта».