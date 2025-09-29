Музей искусств анонсировал бесплатные экскурсии по выставке «Женщины барокко»

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Культура

Музей искусств в последнюю неделю работы выставки «Женщины барокко» запускает бесплатные экскурсии (0+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«На выставке представлены более 200 экспонатов из собрания музея-заповедника „Петергоф“, отражающие блистательный образ России XVIII века: живопись, графика, предметы декора и быта. Экскурсоводы Музея искусств дополнят впечатление и погрузят посетителей в эпоху „галантного века“. Так, наши гости смогут узнать невероятные факты из жизни придворных дам и императорских особ, мировоззрении, моде и интерьерном убранстве того времени и масштабной системе символов и аллегорий, проникших во все сферы барочного искусства», — рассказывают организаторы.

Экскурсии будут проводиться ежедневно в 12:00 и 17:00. Экскурсия бесплатная, необходимо приобрести билет на выставку. Экспозиция работает до 5 октября.

