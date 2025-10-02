В Историко-художественном музее открывается выставка «Сказки на ночь»

В Калининградском историко-художественном музее в пятницу, 3 октября, в 16:30 откроется персональная выставка Александра Поповича «Сказки на ночь» (16+). В экспозиции будут представлены более 40 работ художника. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Художественный космос картин Александра Поповича полон всевозможных аллюзий: таинственные острова, затерянные во Вселенной, причудливые животные, биороботы, остатки человеческих цивилизаций, техногенный полис. Работы кажутся хаотичными, однако, на деле, представляют композиционно лаконичные, выверенные в своей бессистемности переплетения яви и грез, — следует из анонса. — Какова судьба человека в техногенной цивилизации? Где останутся эти островки плоти и чувств в мире машин и прогресса? Автор пытается решить вопрос о смысле жизни в свете последних достижений квантовой механики и отразить состояние души».

Выставка будет работать до 4 ноября.