«Ворота» анонсировали выставку живописи «Свет и цвет»

Изображение: пресс-служба арт-пространства
С 15 октября по 16 ноября в арт-пространстве Закхаймских ворот пройдёт выставка живописи Светланы Рыковой и Лилии Фольмер «Свет и цвет» (0+). Экспозиция представляет работы двух сестёр — «встречу абстрактной живописи и пейзажа, два взгляда на мир и один общий разговор о свете и цвете». Об этом сообщила пресс-служба.

«Одна из художниц обращается к абстракции: цветовые пятна, световые блики и контрасты складываются в ритм и эмоциональный язык, где каждый штрих — приглашение к собственной интерпретации. Другая пишет в жанре пейзажа: тонкие переходы света, перспектива и тональные отношения передают атмосферу конкретного места и времени суток», — следует из анонса. Вместе работы художниц создают диалог о контрастах и созвучиях световых эффектов и цветовых решений.

Вход на выставку свободный.


