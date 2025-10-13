В Калининграде открылась фотовыставка «В калейдоскопе природы» (фото)

Все новости по теме: Культура

В Калининградском областном историко-художественном музее открылась фотовыставка регионального отделения Союза фотографов дикой природы «В калейдоскопе природы» (6+). Она приурочена ко Всемирному дню охраны мест обитаний и Дню работников заповедного дела. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

В экспозицию вошли 150 снимков фотохудожников, которые показывают «удивительный мир природы» региона. Фотографы-анималисты запечатлели редкие виды и эпизоды из жизни природы — от самых маленьких существ до крупных обитателей Калининградской области.

Фото: пресс-служба музея

Выставка будет работать до 5 ноября.

