«Город двух К»: Музея янтаря анонсировал выставку

В Музее янтаря 31 октября откроется выставка «Город двух К», созданная из собрания музея и частных коллекций художников (6+). Экспозиция будет работать в «Бордовом» зале до 7 декабря 2025 года, сообщили в пресс-службе учреждения.

В экспозиции представлены изделия из балтийского янтаря, которые демонстрируют мастерство художников и служат символами исторической памяти. Некоторые произведения посвящены архитектуре Кёнигсберга, другие отражают памятные события в истории города.



«„Город двух К“ — это диалог между эпохами, который позволяет зрителям понять культурное наследие региона и его влияние на современность. Здесь каждый может открыть для себя историю Калининграда через произведения искусства и почувствовать атмосферу города, который пережил множество изменений, сохранив при этом свою неповторимую идентичность», — отмечают организаторы.