Кёнигсберг и Калининград: во Фридландских воротах открывается новая выставка (фото)

Во Фридландских воротах 15 ноября состоится открытие выставки «Возвращение» (12+) калининградского художника Алексея Старцева. Ретроспектива полотен и акварельных листов проведёт от улиц бывшего Кёнигсберга до современного Калининграда. Гости выставки увидят, как менялся город и отношение художника к нему, сообщает пресс-служба.

Оформитель знаковых для региона спектаклей и книг представит живопись и графику, созданную в России и за рубежом. Из творчества Старцева выбраны работы, объединенные темой «Художник в городе, город в художнике». Они охватывают более чем 45-летний калининградский период творчества художника.

«Выставочный проект раскроет пейзажную линию в творчестве мастера: стаи птиц над Куршской и Балтийской косами, баркасы на берегах залива, черепичные крыши в сырых полях Гурьевского района — всё, составлявшее гений места самого западного уголка России, написано художником задолго до нынешнего водопада фотографий в соцсетях и наплыва туристов. Картин Алексея Старцева почти не найти в интернете, что делает его „Возвращение“ уникальным», — следует из анонса.

Фото: пресс-служба Фридландских ворот

Экспозиция также дополнена коллекцией книг издательства «Янтарный сказ», в создании которых Старцев принимал участие как художественный редактор и иллюстратор.

Выставка продлится до 16 января 2026 года.