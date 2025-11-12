Кёнигсберг и Калининград: во Фридландских воротах открывается новая выставка (фото)

Все новости по теме: Культура

Во Фридландских воротах 15 ноября состоится открытие выставки «Возвращение» (12+) калининградского художника Алексея Старцева. Ретроспектива полотен и акварельных листов проведёт от улиц бывшего Кёнигсберга до современного Калининграда. Гости выставки увидят, как менялся город и отношение художника к нему, сообщает пресс-служба.

Оформитель знаковых для региона спектаклей и книг представит живопись и графику, созданную в России и за рубежом. Из творчества Старцева выбраны работы, объединенные темой «Художник в городе, город в художнике». Они охватывают более чем 45-летний калининградский период творчества художника.

«Выставочный проект раскроет пейзажную линию в творчестве мастера: стаи птиц над Куршской и Балтийской косами, баркасы на берегах залива, черепичные крыши в сырых полях Гурьевского района — всё, составлявшее гений места самого западного уголка России, написано художником задолго до нынешнего водопада фотографий в соцсетях и наплыва туристов. Картин Алексея Старцева почти не найти в интернете, что делает его „Возвращение“ уникальным», — следует из анонса.

Фото: пресс-служба Фридландских ворот

Экспозиция также дополнена коллекцией книг издательства «Янтарный сказ», в создании которых Старцев принимал участие как художественный редактор и иллюстратор.

Выставка продлится до 16 января 2026 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter