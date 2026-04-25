«Что говорит лиса?»: в «Воротах» проведут выставку граффити-художника FOX

В калининградском арт-пространстве «Ворота» 1 мая откроется выставка граффити-художника FOX «Что говорит лиса?» (0+). Анонс мероприятия размещен в группе площадки во «ВКонтакте».

В экспозиции представят работы автора, чьи изображения лисы можно увидеть на улицах Калининграда и других городов. Представленные на выставке произведения можно будет приобрести.

Открытие выставки начнется в 18:00. В программе — музыкальное сопровождение от TJ Zoolooz и его кассетного клуба, презентация специальной коллекции мерча, выступление поэта А. Дубровского, а также печатная зона с участием проектов «Полный Принтец» и «Принт Скрин».

Выставка будет работать до 26 мая с 9:00 до 21:00. Вход свободный.