«Что говорит лиса?»: в «Воротах» проведут выставку граффити-художника FOX

Иллюстрация: анонс пространства «Ворота»
Все новости по теме: Афиша

В калининградском арт-пространстве «Ворота» 1 мая откроется выставка граффити-художника FOX «Что говорит лиса?» (0+). Анонс мероприятия размещен в группе площадки во «ВКонтакте».

В экспозиции представят работы автора, чьи изображения лисы можно увидеть на улицах Калининграда и других городов. Представленные на выставке произведения можно будет приобрести.

Открытие выставки начнется в 18:00. В программе — музыкальное сопровождение от TJ Zoolooz и его кассетного клуба, презентация специальной коллекции мерча, выступление поэта А. Дубровского, а также печатная зона с участием проектов «Полный Принтец» и «Принт Скрин».

Выставка будет работать до 26 мая с 9:00 до 21:00. Вход свободный.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Telegram | MAX
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter