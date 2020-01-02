Картины Конюхова, костюмы Плисецкой: выставки, которые надо успеть посетить

Надеемся, что во время январских выходных вы всё-таки заставите себя вылезти из-под одеяла. Поводом для этого может стать поход по калининградским музеям, время для которого трудно найти в рабочие будни. «Новый Калининград» рассказывает о выставках, которые надо успеть посетить.

Музей Мирового океана

Главный корпус музея будет работать со 2 января с 10:00 до 18:00. Кассы завершают работу за 30 минут до закрытия экспозиций. Расписание работы всех объектов музея можно посмотреть на официальном сайте.

Выставка картин российского путешественника, писателя, художника, а с 2010 года ещё и священнослужителя Фёдора Конюхова открыта до 9 марта. Здесь можно увидеть около 50 картин, вдохновленных водными, горными и воздушными экспедициями. Владельцы коллекции — Вадим и Виктория Цыгановы. Они уже презентовали собрание «Палитра пилигрима» в Санкт-Петербурге и Хабаровске, теперь пришла очередь Калининграда. 0+

Все тридцать маяков Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей можно «посетить» в Музее Мирового океана до 27 января. Фотограф Андрей Стрельников побывал на каждом из них и объединил лучшие снимки в экспозицию «Тридцать маяков Северо-Запада». В фокус автора попали самый старый маяк России (маяк Толбухин, основанный в 1719 году по приказу Петра I к западу от острова Котлин) и самый высокий (71-метровый Стороженский на берегу Ладожского озера). 0+

Ещё одна фотовыставка в ММО — «В глубине и темноте» — рассказывает о жителях морского дна. «Вместе с участниками экспедиций Арктического университета Норвегии мы предлагаем совершить погружение в воды северных морей и океанов, чтобы понаблюдать за жизнью их обитателей во время полярной ночи», — рассказывают об экспозиции в Музее Мирового океана. Представленные фотографии — результат пятилетних исследований, которые провели ученые и студенты-биологи из разных стран. Всего в работе было задействовано более 120 человек. Все вместе они искали ответ на вопрос «Что происходит в глубинах моря, когда арктическая ночь покрывает все темнотой?». 0+





Выставка «В глубине и темноте». Фото предоставлено Музеем Мирового океана

Музей янтаря

1 января музей открыт с 12:00 до 19:00. Со 2 по 8 января — с 10:00 до 19:00 (касса закрывается за полчаса до окончания работы).

Во время январских праздников здесь открыта выставка «Русское художественное серебро» из архангельского музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». Коллекцию начали собирать в 1960-е годы. Музейщики ездили по городам и деревням Архангельской области, находили в заброшенных церквях и часовнях оклады икон, потиры, лампады, покупали старинные подсвечники и шкатулки у местных жителей. Многие серебряные реликвии погибли в 1920-е годы, когда в СССР началось изъятие церковных ценностей под предлогом борьбы с голодом. Часть того, что удалось сохранить, можно увидеть в Музее янтаря до 16 февраля. 0+

До 20 января работает выставка «Рождество для куклы» из частной коллекции Надежды Спириной (Москва). На ней можно увидеть немецких и французских кукол 1890–1915 годов. Выполнены они из композитных материалов с головами из бисквитного фарфора. Также на выставке представлены куклы советского производства и новогодние фигурки, которые ставились под ёлку в 1950-1965 годы. 6+

Разглядеть древних эмбий в окаменевшей смоле можно на выставке «Микромир янтаря» до 28 февраля. Сейчас эти насекомые обитают в основном в тропических и субтропических зонах, а потому учёные считают, что «янтарный» лес рос в тёплом климате, не сравнить с сегодняшним Калининградом. В янтаре эмбии встречаются довольно редко, однако в Музее янтаря есть целая коллекция таких камней. 0+

Посмотреть, на что способны калининградские ювелиры, можно на выставке «Русская Прибалтика», которая будет работать до 2 февраля. На ней собраны изделия, созданные 14 художниками творческого объединения «Прусский мёд»: ювелирные украшения, текстиль, одежда, стекло, изделия из кожи, керамика, игрушки, графика и другое. В каждой из произведений отражена философия «Прусского мёда» — синтез культурного наследия народов России и Прибалтики и современного искусства. 6+





Выставка «Русское художественное серебро» в Музее янтаря

Историко-художественный музей

1 января музей закрыт. Со 2 января учреждение переходит на новый график работы без выходных. Музей будет открыт каждый день с 10 до 18 часов (касса — до 17 часов).

Винтажные Деды Морозы и раритетные новогодние игрушки, популярные в СССР в 1940-1970 годы, украшают воссозданный интерьер квартиры первых переселенцев на выставке «Год 1946. Начало». Здесь можно увидеть передававшиеся из поколения в поколение стеклянные домики, сосульки, овощи и фрукты, фигурки зверей, бусы и гирлянды. В экспозицию вошли ещё и подарки для детей — металлический грузовичок, кукла Катя, юла, неваляшка и целлулоидные пупсы. Посетителям обещают показать, какие блюда стояли на праздничном столе первых переселенцев: селёдка под шубой, холодец, самолепные пельмени, лимонад «Тархун», «Советское шампанское», мандарины, торт с масляным кремом, конфеты «Мишка на севере» и «Красная Шапочка». Новогоднее настроение в экспозиции создают песни из популярных кинофильмов тех лет, звучащие из радиоприёмника. 6+

До 12 января можно попасть на выставку «Путешествие по стране» Георгия Елфимова. Картины известных русских художников график вписывает в отражения окон поездов. «Красная конница» Казимира Малевича несётся на вагоне «Новороссийск — Мурманск», «Девушки на Волге» Петрова-Водкина отражаются на безымянном товарном составе. На создание серии Георгия Елфимова вдохновили собственные путешествия, а ездил так он немало. Работы художника экспонировались не только в России, но и в Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Вьетнаме, Гане, Германии, Дании, на Кубе, в Лаосе, Монголии, Норвегии, Польше, США, Финляндии, Швеции, Югославии. 6+

На выставке «Богородица — защитница и заступница» представлены около 130 икон из частной коллекции Андрея Балыко (Вильнюс). Собиранием икон он занимается более 30 лет. В 2007 году в коллекции Балыко было около 300 редких икон. В 2008 году собрание похитили. Через полтора года правоохранительным органам удалось вернуть 11 икон, а в 2013 году — ещё 69. Работа коллекционера продолжилась, а его собрание было представлено в Литовском художественном музее и Национальном музее Литвы. Теперь её можно увидеть и в Калининграде, но только до 19 января. 6+

До 28 января в Историко-художественном музее будет открыта фотовыставка «Лесные портреты». Автор работ Дмитрий Булгаков — биолог, доцент БФУ им. Канта, но также он известен как фотограф-анималист. Его снимки публиковались в справочниках России и Великобритании, Красной книге Калининградской области, научно-популярных изданиях о природе региона. И он не понаслышке знает, каково это, сидеть в «засаде» три часа для того, чтобы поймать момент кладки яиц бабочки. 6+





Работа Георгия Елфимова. Фото предоставлено Историко-художественным музеем

Железнодорожные ворота

1 и 2 января — выходные дни. В остальное время планетарий работает с 10 до 18 часов.

В 2019 году темой ежегодного фотоконкурса телеканала «Моя Планета» стали национальные и культурные символы России: природные памятники, уникальные ландшафты, места, связанные с историческими событиями и паломничеством, культура народов страны. В Железнодорожных воротах можно будет увидеть работы 40 финалистов. Вход свободный. 0+

Музей искусств

1 января музей работает с 12:00 до 19:00. В остальные дни праздничных выходных график работы не меняется: музей открыт каждый день с 10:00 до 19:00, по четвергам с 10:00 до 21:00. Понедельник — выходной. Касса закрывается за полчаса до окончания рабочего дня.

Здесь открыта, пожалуй, самая праздничная выставка области. Из собрания музея выбрали самые «зимние» произведения искусства, добавили к ним экспонаты из частных коллекций и объединили все пейзажи, натюрморты, вазы, сервизы и скульптуры в экспозицию «Зимние мистерии или время новогодних чудес». Отдельный зал выставки посвящён балам. «Произведения выдающихся мастеров французского искусства, Франсуа Буше, Жана-Мишеля Моро, Антуана-Жана Дюкло представляют приемы и костюмированные балы в Париже XVIII века», — рассказали в музее. Увидеть «Зимние мистерии...» можно до 19 января. 0+

Продолжает работу выставка «Легенды Большого театра», приехавшая к нам в город из Москвы. В экспозиции — более 80 произведений: цветная графика, макеты декораций к знаменитым спектаклям («Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Кармен» и др.), предметы бутафории, театральные костюмы знаменитых артистов. Среди них балетные туфли Николая Цискаридзе, костюм Майи Плисецкой в партии Джульетты, эскизы театрального художника Фёдора Федоровского, который оформлял спектакли для «Русских сезонов» Сергея Дягилева в Париже. 6+

Леонардо да Винчи известен как истинный человек эпохи Возрождения. Он преуспел в разных сферах в жизни, и наверняка попробовал бы себя в 3D-технологиях, если бы у него была такая возможность. Спустя более 500 лет художники придали работам великого итальянца настоящий объем, ещё больше приблизив их к реализму, к которому он так стремился. Экспозиция «Леонардо 3D» состоит из стереорепродукций картин и фресок да Винчи, а также работ, в создании которых, по мнению экспертов, он принимал участие. 6+

Выставка «Легенды Большого театра». Фото предоставлено Музеем изобразительных искусств



