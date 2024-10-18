Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото)

Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото) Япония рядом: в Музее изобразительных искусств открылись Дни Эрмитажа (фото)
Все новости по теме: Культура

Японская гравюра укиё-э из коллекции Государственного Эрмитажа, фотографии современных японских авторов из коллекции Оренбургского музея изобразительных искусств, национальные костюмы и посуда — всё это можно увидеть на новой выставке, которая открылась 17 октября в Калининградском музее изобразительных искусств (0+).

Выставка «Гравюры укиё-э. Картины изменчивого мира» (0+) из коллекции главного музея страны объединила 20 цветных ксилографий XVIII-XIX веков. «Мы отбирали то, что достойно вашего музея, хорошо представит японскую культуру и сможет выразить идею связи с повседневности старой Японии с нашей жизнью, потому что не все вещи востока доступны для понимания с первого взгляда, — рассказала на открытии выставки заведующая сектором Дальнего Востока отдела Востока Государственного Эрмитажа Анна Савельева. —Когда рассматриваешь эти гравюры, кажется, что люди, погруженные в простые занятия — беседующие, раскуривающие трубки, плывущие в лодке и занятые рыбалкой, они такие же, как все мы, и хороши тем, что прекрасные художники нашли возможность их изобразить».

В переводе с японского «укиё-э» означает «картины изменчивого мира». Это художественное направление сформировалось под влиянием быстро развивающейся городской культуры XVII–XIX веков. В то время достаток жителей города стремительно увеличивался, в обществе распространялась философия «быстротекущего мира» — укиё, согласно которой всеми радостями жизни следует наслаждаться, пока они не исчезли или пока жизнь не подошла к концу. Путешествия по стране, храмовые и городские праздники, посещение «кварталов удовольствий» и спектаклей театра кабуки, всевозможные состязания и пикники на природе прочно вошли в жизнь горожан, и художники находили в этом сюжеты для своих произведений.

Дни Эрмитажа будет сопровождать масштабная просветительская программа, жители и гости Калининграда получат возможность посетить лекции о японской культуре, которые представят сотрудницы научно-просветительского отдела Эрмитажа Анастасия Бурковская и Далила Абу Хакемах, а также мастер-классы по японской графике, чайные церемонии, уроки облачения в кимоно и ёкай-вечеринки. Будет работать лаборатория хокку под руководством заведующей научно-просветительского отдела Музея искусств Лады Сыроватко, (записаться на все мероприятия можно онлайн, музей рекомендует следить за расписанием в социальных сетях, в частности, на странице «ВКонтакте»)

Дни Эрмитажа в Калининграде и выставка «Гравюры укиё-э. Картины изменчивого мира» продлятся до 1 декабря.

На открытии выставки побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова

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