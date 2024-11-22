«За крепостной стеной»: Музей янтаря открыл экспозицию в пороховом погребе (фото)

Музей янтаря с 23 ноября я запускает экскурсии по новой экспозиции «Intra Muros» («За крепостной стеной») (6+). Разместили её в помещении старинного порохового склада, которое музей ранее не использовал из-за проблем с гидроизоляцией (соседство с Верхним озером оказывало своё влияние).

Отметим, что экспозиция не будет посвящена янтарю. Погреб, в котором гарнизон хранил чёрный порох и другие боеприпасы, теперь разместил в себе экспонаты, посвящённые жизни башни «Дона»: истории её имени, архитектурным особенностям, солдатскому быту в период военного использования, обмундированию караула и, наконец, штурму башни в 1945 году соединениями Красной армии.

«Разработкой экспозиции занимались сотрудники музея с привлечением специалистов из Музея артиллерии (г. Санкт-Петербург), частной компании по созданию макетов и моделей военной миниатюры (г. Санкт-Петербург), Калининградского областного историко-художественного музея и музейного комплекса «Форт „Дёнхофф“, — уточняет пресс-служба. — Сеансы будут проходить по четвергам и субботам в 10:30 для группы до 20 человек. Стоимость участия в экскурсии — 350 рублей для всех категорий посетителей».

Частью экспозиции «Intra Muros» стала выставка из собрания Калининградского областного историко-художественного музея, на которой впервые экспонируется униформа, предметы быта и оружие XIX века. Дополняют экспозицию монеты и денежные знаки середины XIX — начала XX века, архивные фотографии и открытки.

Уникальной особенностью экскурсии по новой экспозиции станет посещение узкого коридора вокруг бывшего порохового погреба, сохранившегося в первозданном состоянии с середины XIX века.

«Идея создания экспозиции пришла к нам благодаря нашим посетителям, — рассказал директор Музея янтаря Константин Петунин. — Гости города часто обращаются к нам с вопросами об истории нашей необычной башни. И мы захотели здесь, в её стенах, абсолютно достоверно и научно рассказать о том, как она появилась и зачем, почему она утратила военную роль, какие события здесь происходили во время Великой Отечественной войны и как был открыт Музей янтаря. Дело в том, что народные экскурсоводы иногда намеренно, иногда случайно искажают информацию, рассказывая о несуществующих событиях и приукрашивая реальность. Впервые за долгие годы создана экспозиция не в старых помещениях музея, а открыто новое пространство, которое никогда не было доступно для наших посетителей».

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград