Искусство из старого: в Калининграде открылась выставка в жанре ассамбляж (фото)

Искусство из старого: в Калининграде открылась выставка в жанре ассамбляж (фото) Искусство из старого: в Калининграде открылась выставка в жанре ассамбляж (фото) Искусство из старого: в Калининграде открылась выставка в жанре ассамбляж (фото) Искусство из старого: в Калининграде открылась выставка в жанре ассамбляж (фото) Искусство из старого: в Калининграде открылась выставка в жанре ассамбляж (фото) Искусство из старого: в Калининграде открылась выставка в жанре ассамбляж (фото) Искусство из старого: в Калининграде открылась выставка в жанре ассамбляж (фото) Искусство из старого: в Калининграде открылась выставка в жанре ассамбляж (фото) Искусство из старого: в Калининграде открылась выставка в жанре ассамбляж (фото) Искусство из старого: в Калининграде открылась выставка в жанре ассамбляж (фото) Искусство из старого: в Калининграде открылась выставка в жанре ассамбляж (фото) Искусство из старого: в Калининграде открылась выставка в жанре ассамбляж (фото) Искусство из старого: в Калининграде открылась выставка в жанре ассамбляж (фото) Искусство из старого: в Калининграде открылась выставка в жанре ассамбляж (фото) Искусство из старого: в Калининграде открылась выставка в жанре ассамбляж (фото)
Все новости по теме: Культура

В Калининграде в арт-пространстве «Сигнал» открылась выставка работ в технике ассамбляж — визуального искусства, родственного коллажу, но с использованием объёмных деталей или целых предметов. Её организовал местный житель Евгений Белоусов (0+).

Для него это уже пятая выставка. К творчеству он пришёл 3 года назад. «Раньше зарабатывал деньги как все, тратил непонятно на что. А потом бросил заниматься всякой ерундой и ушел в творчество», — поделился Евгений. На увлечение ассамбляжем его сподвиг видеоролик, который он увидел, лежа в больнице с ковидом: «Парень из железа варил всякие конструкции. Я подумал: а чтобы мне такое не сделать? Но я не сварщик».

В работу идут ненужные остатки дерева, бочки, найденные детали, старая мебель. В одной из работ использованы старые немецкие половые доски, которым более 80 лет. «Иногда еду по городу, вижу, что кто-то выбросил шкаф. Бросаю его в багажник, дома разбираю. Для меня ассамбляж — это не, как принято говорить, „объемный коллаж“. Я просто собираю старые вещи и делаю из них произведения искусства», — рассказывает автор.

Выставка со свободным входом по адресу ул. Космонавта Леонова, 22, продлится до 14 февраля 2025 года. На её открытии побывал фотокорреспондент «Нового Калининграда» Александр Степаненко.

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