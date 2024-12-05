«О чем молчат деревья»: в Воротах открылась выставка, воспевающая придорожные аллеи (фото)

В арт-пространстве Закхаймских ворот 4 декабря открылась выставка «О чем молчат деревья» (0+) проекта «Симбиоз», созданная фотоклубом «День фотографа» совместно с калининградскими художниками. В экспозиции представлены фотоснимки вековых деревьев, старых придорожных аллей, а параллельно с этим — те же самые места в работах художников.



По словам руководителя фотоклуба Натальи Фоминой, проект стал одним из способов выразить свою любовь к калининградским аллеям. В архивах членов фотоклуба скопилось множество кадров с разных мест области. Часто эти снимки просили художники. Подобное сотрудничество и подтолкнуло к созданию большого совместного проекта.

В экспозиции представлены фотографии Игоря Антипова, Михаила Хромова, Павла Кухоренко, Максима Смоляка, Евгения Смольникова, Натальи Фоминой, картины художников Юлии Пономарчук, Марины Устиновой, Алины Степура, Марины Симкиной, Татьяны Ляшук, Майи Непомнящей, Татьяны Текучевой, а также ювелира Дмитрия Худенко. Выставка продлится до 12 января 2025 года. Вход свободный.



Также в рамках проекта 20 декабря в 18:30 состоится лекция калининградского биолога Дмитрия Булгакова о роли деревьев в нашей жизни и состоянии лесов региона.

На открытии экспозиции побывал корреспондент «Нового Калининграда» Александр Степаненко.