Щелкунчик и другие: в Музее искусств открылась новогодняя выставка

В Калининградском музее изобразительных искусств 5 декабря открылась традиционная новогодняя выставка «Щелкунчик и другие новогодние истории» (0+). В этом году экспозиция состоит из нескольких больших блоков: открытки и новогодние игрушки из фондов музея, современная книжная иллюстрация, коллекция графики мастеров из Санкт-Петербурга и Эстонии, а также «живые картины» Лизы Анисимовой.



«Самое главное в выставке каждый год — то, что мы представляем новые имена. Тема Гофмана и Щелкунчика существует уже много лет, несколько поколений художников, иллюстраторов создают свои работы. Наша задача заключается в том, чтобы показать, как одни и те же сюжеты видятся разными современными авторами. В прошлом году мы выставляли работы Антона Ломаева. В этом году в экспозиции представлены Надежда Богуславская и Анастасия Архипова», — рассказала заместитель директора по развитию Маргарита Маслобойникова.



По словам координатора выставочного проекта Алины Белан, экспозицию начали готовить еще в сентябре: «Это ежегодная кропотливая работа, которая требует много внимания, потому что „Щелкунчик и другие новогодние истории“ — действительно большой проект, где каждый год участвуют несколько художников. Конечно же, здесь необходима очень тесная связь, но часто художники сами нас находят, изъявляя желание принять участие в экспозиции».

Проект «Рождественские дары. От Балтики к Балтике», также участвующий в новогодней выставке, представила директор Фонда развития и поддержки графики «Искусство графики» Екатерина Дружинина: «Нам захотелось поговорить о том, что такое вообще Новый год. В названии проекта заложена отсылка к рождественским дарам волхвов, к христианской традиции. От Балтики к Балтике — потому что мы от наших берегов, из Петербурга, а также с нами художник из Таллина, передаем наши дары, как бы выступая в роли волхвов, в Калининград. Мы очень рады, что вся наша экспозиция, а это 60 работ питерских художников и художника из Эстонии, перейдет в фонды Музея искусств».



Отдельное место на выставке занимают работы проекта «Новогодний переполох в театре кукол» Лизы Анисимовой. В России и за рубежом художница известна своими «живыми картинами»: в качестве холста она использует людей, нанося грим и краску на их лица, тела и наряды. В результате перформанса получаются фотографии, которые автор печатает на холстах, дорабатывает с помощью привычных техник живописи и покрывает лаком. После завершения выставки её картины также будут переданы в дар музею, но с небольшим обременением. «Мы хотим, чтобы каждый год они кого-то радовали, кому эта радость так необходима. То есть пусть эти работы появятся на следующий год либо в каких-то школах искусств, в детском доме, в домах престарелых, в кардиологических или онкологических центрах. Есть много таких мест, где действительно это может быть востребовано, пусть они кому-то создадут новогоднее настроение и радость. Нам будет приятно осознавать,что картины продолжают работать. А у музея появится замечательный социально-культурный проект, который направлен как раз на поддержание и семьи, и творчества, и любви», — сказала Екатерина Дружинина, представляя на открытии данный проект.

Главными героями «Новогоднего переполоха в театре кукол» стали сбежавшие из музыкальной шкатулки персонажи, которые танцуют на карамельных пуантах, витают в облаках сахарной ваты и стараются не заблудиться посреди леденцовой чащи. Как рассказала Лиза Анисимова, в основу «Живых картин» легли фотопортреты ее друзей, близких. На одной из работ можно увидеть и самого автора.

Выставка «Щелкунчик и другие новогодние истории» продлится до 12 января 2025 года.



Текст: Александр Степаненко, фото: Юлия Власова / Новый Калининград