«Порт назначения недоступен»: программисты и художники вместе создают арт-объект (фото)

Вечером 6 декабря в центре коммуникаций «Резаниум» был дан старт проекту АртГеймДжем «Искусство в каждой игре!» (12+), который объединил в себе художников и разработчиков компьютерных игр с целью создания общего арт-объекта.



Game Jam — это соревнование по разработке компьютерных игр, где за ограниченный срок нужно создать как минимум рабочий прототип игры, как максимум — полноценный проект. Геймджемы различаются условиями участия, критериями к играм и длительностью. В данном случае для АртГеймДжема была выбрана тема «Порт назначения». На первом этапе художникам за месяц необходимо было переосмыслить это понятие, создав свои работы. На презентации был представлен широкий спектр произведений современного искусства: от картин до инсталляций и аудиовизуальных форматов осмысления.



На презентации каждая из команд разработчиков, которые участвуют в проекте, выбрала путём лотереи художника. За 48 часов, отсчёт которых пошёл в 10:00 7 декабря, уже совместной команде необходимо понимание художника воплотить в виде компьютерной игры. При этом первоначальная тема была уточнена и звучит как «Порт назначения недоступен». При разработке игры необходимо тесное взаимодействие с художником, так как в итоге должен получиться единый арт-объект, который будет представлен на выставке.



О том, как возникла идея создания проекта, рассказал его основатель Сергей Гимельрейх: «Мы решили попробовать соединить историю просто разработческую с искусством, потому что очень много талантливых игр пропадает, оно же где-то внутри инкапсулировано, внутри комьюнити живёт. А нам хотелось расширить это до публичного просмотра, поэтому мы решили попробовать такую идею, что если объединить современных художников и разработчиков видеоигр, которые в джемах участвуют, чтобы они могли создать совместные проекты. Мне кажется, это очень интересная идея — сочетание цифрового и реального искусства».



География участников довольно обширна. В проекте принимают участие разработчики из Калининграда, Белгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и других городов. В ГеймДжеме представлены такие художники из Калининграда, как Маргарита Росчерк, Ная Пикун, Дима Чайка, Димос Малков, Митя Забелин, Саша Любин, Александр Матвеев, Грачик Гущан, Александр Дубровский, Эдуард Судаков. Также в проекте участвуют: Инна Шевченко (Москва), Катя Полякова (Москва), Вика Хаданка (Белгород), Дарья Растунина (Иваново), Павел Диков (Вологда), Кирилл Бетехтин (Санкт — Петербург), Содружество «Синие Носы», Слава Мизин и Саша Шабуров (Новосибирск).



Итоговая выставка в «Резаниуме» откроется 17 декабря.