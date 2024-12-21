Гофман и искусство: что ждет зрителей на выставке «Игра смыслов» в Калининграде (фото)

В Калининградском историко-художественном музее 19 декабря открылась выставка «Игра смыслов» (12+), посвященная сказочнику, композитору и художнику Эрнсту Теодору Амадею Гофману. В экспозиции представлены более 300 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства, а также коллекция из 78 щелкунчиков из собрания Игоря Кирикова и фондов КОИХМ. В проекте, которому в этом году исполнилось 19 лет, принимают участие более 90 мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска, Новосибирска, Сергиева Посада, а также разных городов Калининградской области.



По словам куратора выставки, заведующей художественным сектором музея Валентины Покладовой, название выставки этого года «Игра смыслов» довольно символично. «Выставок было очень много, и каждая из них имела свою концепцию. То это было „отражение“, то это был „архитектор собственного одиночества“, была и выставка, посвященная личности Гофмана. Либо это были житейские воззрения кота Мурра, обращение к одному произведению Гофмана. Всякий раз это была новая линия, показанная через экспозицию. В этом году у нас в центре высказывания Гофмана из его произведений. Мы подумали, что 18 лет уже были мысли, и наконец надо столкнуть это все и уже найти еще какой-то иной смысл во всем том, что мы уже проходили 19 раз», — сказала Валентина Покладова.



Выставка продлится до 28 февраля 2025 года.



Фото: Александр Степаненко / «Новый Калининград»