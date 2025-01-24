Кругосветка на холсте: как открылась выставка живописи Андрея Красильщикова (фото)

В Музее Мирового океана в четверг открылась выставка «Кругосветный пленэр» Андрея Красильщикова (6+). Экспозиция приурочена к 30-летию первого кругосветного плавания барка «Крузенштерн», которое стартовало в октябре 1995 года и продлилось 312 дней. На торжественном открытии побывал корреспондент «Нового Калининграда».



Выставка рассказывает о легендарном корабле, его команде и портовых городах, которые посетила экспедиция. Часть работ написана на старых парусах самого «Крузенштерна».



Художник принимал участие в двух кругосветных путешествиях на учебном судне, причем второе проходило ровно десять лет назад — в 2015 году. Общая продолжительность обеих кругосветок составила 713 дней. За это время автором было создано более 300 картин. Андрей Красильщиков признался, что до «Крузенштерна» он никогда не выходил в море, лишь совершал прогулки на теплоходе по Волге со своей семей. Поэтому первая кругосветка далась непросто. «Было всё: отчаяние, попытки убегать, спрятаться, улететь из Амстердама домой. Думал, я не выдержу. Но пришёл капитан и сказал: „Преодолей в себе это“. И я преодолел», — вспоминает живописец.

Выставка продлится до 18 мая.

Текст и фото: Александр Степаненко.