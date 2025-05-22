От Древней Руси до наших дней: как Третьяковка готовится к своей первой выставке (фото)

В калининградском филиале Третьяковской галереи начали подготовку к первой выставке. О том, что для её организации в учреждение прибыли экспонаты, стало известно 20 мая. В филиале Третьяковки пояснили, что сама выставка «Пять веков русского искусства» ознаменует открытие учреждения. За процессом подготовки к торжественному событию наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Отмечается, что первое мероприятие будет «хронологическим путешествием через ключевые эпохи отечественной культуры». Так, на выставке представят работы российских художников начиная с XVI века и до конца ХХ века. В экспозиции представят 300 произведений из собрания Третьяковской галереи: от Древней Руси до современной живописи. Инициаторы мероприятия планируют показать единство истории, географии и культурного многообразия России через призму искусства.

«В числе знаковых имён — Василий Тропинин, Иван Айвазовский, Илья Репин, Валентин Серов, Василий Суриков, Исаак Левитан, Архип Куинджи, , Казимир Малевич, Василий Кандинский, Вера Мухина, Юрий Пименов и другие. Проект предоставляет жителям и гостям Калининграда уникальную возможность познакомиться с национальным художественным наследием страны, не покидая региона», — говорится в сообщении Третьяковки.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград