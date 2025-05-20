В филиал калининградской Третьяковки прибыли экспонаты для первой выставки (видео)

Первый фургон с экспонатами для выставки «Пять веков русского искусства» (12+) прибыл в филиал Третьяковской галереи в Калининграде. Об этом сообщают в официальном сообществе учреждения ВКонтакте.
«Исторический момент! Первый фургон с экспонатами для выставки „Пять веков русского искусства“ прибыл в филиал Третьяковской галереи в Калининграде. В каждом контейнере поддерживается особый климатический режим. Прежде чем в экспозиционных залах начнётся распаковка и монтаж произведений, картины должны пройти процесс акклиматизации. Это связано с тем, что для живописи важно соблюдение норм температуры и влажности, и их резкий перепад недопустим. Показываем, как проходила разгрузка первых контейнеров. Привоз работ будет продолжаться. Всего ждём в Калининграде 300 шедевров!» — говорится в сообщении.
Кроме произведений живописи, на выставке «Пять веков русского искусства» представят скульптуру «Пётр I» авторства Марка Антокольского (1872). Процесс подготовки скульптуры к транспортировке из Москвы в Калининград музей также показал в своём сообществе.
Фото: сообщество филиала Третьяковской галереи ВКонтакте
Ранее застройщик сообщил, что текущая строительная готовность филиала Государственного академического Большого театра России в Калининграде составляет 51,1%. В марте строители завершили возведение несущего каркаса филиала Большого театра на Октябрьском острове. Здание будет включать три функциональные зоны — общественное пространство, сценический комплекс и служебные помещения. Два зрительных зала обеспечат вместимость 950 и 300 мест соответственно.