В филиал калининградской Третьяковки прибыли экспонаты для первой выставки (видео)

Первый фургон с экспонатами для выставки «Пять веков русского искусства» (12+) прибыл в филиал Третьяковской галереи в Калининграде. Об этом сообщают в официальном сообществе учреждения ВКонтакте.

«Исторический момент! Первый фургон с экспонатами для выставки „Пять веков русского искусства“ прибыл в филиал Третьяковской галереи в Калининграде. В каждом контейнере поддерживается особый климатический режим. Прежде чем в экспозиционных залах начнётся распаковка и монтаж произведений, картины должны пройти процесс акклиматизации. Это связано с тем, что для живописи важно соблюдение норм температуры и влажности, и их резкий перепад недопустим. Показываем, как проходила разгрузка первых контейнеров. Привоз работ будет продолжаться. Всего ждём в Калининграде 300 шедевров!» — говорится в сообщении.





Кроме произведений живописи, на выставке «Пять веков русского искусства» представят скульптуру «Пётр I» авторства Марка Антокольского (1872). Процесс подготовки скульптуры к транспортировке из Москвы в Калининград музей также показал в своём сообществе.