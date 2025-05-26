В Калининград прибыл «Чёрный квадрат»: как прошла распаковка картины Малевича (фото)

В Калининград прибыл «Чёрный квадрат»: как прошла распаковка картины Малевича (фото) В Калининград прибыл «Чёрный квадрат»: как прошла распаковка картины Малевича (фото) В Калининград прибыл «Чёрный квадрат»: как прошла распаковка картины Малевича (фото) В Калининград прибыл «Чёрный квадрат»: как прошла распаковка картины Малевича (фото) В Калининград прибыл «Чёрный квадрат»: как прошла распаковка картины Малевича (фото) В Калининград прибыл «Чёрный квадрат»: как прошла распаковка картины Малевича (фото) В Калининград прибыл «Чёрный квадрат»: как прошла распаковка картины Малевича (фото) В Калининград прибыл «Чёрный квадрат»: как прошла распаковка картины Малевича (фото) В Калининград прибыл «Чёрный квадрат»: как прошла распаковка картины Малевича (фото) В Калининград прибыл «Чёрный квадрат»: как прошла распаковка картины Малевича (фото) В Калининград прибыл «Чёрный квадрат»: как прошла распаковка картины Малевича (фото) В Калининград прибыл «Чёрный квадрат»: как прошла распаковка картины Малевича (фото) В Калининград прибыл «Чёрный квадрат»: как прошла распаковка картины Малевича (фото) В Калининград прибыл «Чёрный квадрат»: как прошла распаковка картины Малевича (фото) В Калининград прибыл «Чёрный квадрат»: как прошла распаковка картины Малевича (фото) В Калининград прибыл «Чёрный квадрат»: как прошла распаковка картины Малевича (фото) В Калининград прибыл «Чёрный квадрат»: как прошла распаковка картины Малевича (фото)
Все новости по теме: Культура

В калининградский филиал Третьяковской галереи доставили «Чёрный квадрат» Казимира Малевича. За распаковкой одного из ключевых произведений XX века наблюдал губернатор Алексей Беспрозванных.

«„Черный квадрат“ Казимира Малевича впервые прибыл в Калининград. Уникальный шедевр, известный на весь мир, скоро увидим в филиале Третьяковской галереи», — написал глава региона в своём Telegram-канале.

«Картина прибыла из основного собрания галереи в Москве. Её монтаж обеспечивают кураторы, реставраторы и искусствоведы, соблюдая все требования к климатическим условиям и безопасности. Представленный вариант работы — „Чёрный квадрат“ 1929 года — художник создал для персональной выставки в Третьяковской галерее. Он приближен по размеру и композиции к первому варианту „Квадрата“ 1915 года, с которого началась история супрематизма», — сообщили в учреждении.

Картина будет представлена на выставке «Пять веков русского искусства» (0+), которая станет первой в новом пространстве Третьяковской галереи в Калининграде. Экспозиция включает свыше 300 произведений, охватывающих путь отечественного искусства от XV века до современности.

Знакомство с картиной Казимира Малевича запечатлела фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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