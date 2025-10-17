«Созерцая созерцание»: в Музее изобразительных искусств начались Дни Эрмитажа

В Музее изобразительных искусств начались Дни Эрмитажа. Корреспонденты «Нового Калининграда» побывали на их открытии, увидели игру света и тени на снимках главного фотографа Эрмитажа Юрия Молодковца, полюбовались закатом солнца, изображенном на картине известного немецкого романтика Каспара Давида Фридриха (1774–1840) и попытались выяснить, что связывает это произведение с нашим городом.



В этом году Дни Эрмитажа в Музее изобразительных искусств посвящены эпохе романтизма. Картину из Санкт-Петербурга привезли всего одну, зато довольно известную и, как выяснилось, косвенным образом связанную с нашим городом.

В Эрмитаже — самая крупная за пределами Германии коллекция картин Каспара Давида Фридриха. Она состоит из девяти живописных произведений. «Закат солнца (Братья)» немецкий мастер написал в 1835 году. А за три года до этого картина с похожей композицией выставлялась в Кёнигсберге на благотворительной выставке в Королевском замке, вырученные средства от которой были направлены на помощь пострадавшим от эпидемии холеры. Произведение это, к сожалению, не сохранилась.

Более поздние «Братья» до наших дней, к счастью, дожили, и именно их решено было привезти в Калининград, поскольку эта картина некоторым образом олицетворяет связь с нашим городом.

Кстати, это произведение тоже могло кануть в Лету. Как рассказала куратор выставки Александра Коншакова, в Эрмитаж она попала в 1966 году. Принес ее известный советский кинорежиссер и коллекционер предметов искусства Соломон Шустер. Как картина попала к нему, не очень понятно. Известно только, что работы Каспара Давида Фридриха очень ценила Александра Федоровна — жена Николая I и мать Александра II, поэтому его работы были в императорской коллекции. С творчеством художника её познакомил его давний друг — поэт Василий Жуковский.

Вообще, как пояснила Александра Коншакова, Каспар Давид Фридрих заметно повлиял на творчество российских художников и, в частности, на Архипа Куинджи.

Стоить напомнить, что Александра Федоровна — это Фридерика Луиза Шарлотта Вильгельмина Прусская, дочь Фридриха Вильгельма III и очень хорошо знакомой калининградцам королевы Луизы.

Что касается самой картины, то на ней спиной к зрителю (художник очень часто использовал это прием) изображены двое мужчин, которые любуются морским закатом.

«Всматривание, созерцание, пожалуй, главная тема картин художника, — объяснила Александра Коншакова. — Созерцание — важный элемент романтической философии, когда человек, находясь один на один с природой, погружается в неё, в собственную душу, задаваясь главными вопросами мироздания. Фридрих был первым, кто изобразил сам момент созерцания — очень важную для романтиков практику».

Родившийся на самом севере Германии, в Грайфсвальде, художник оставался патриотом родного края.

«Оранжевый закат, который вы видите на картине, не характерен для живописи той эпохи, — рассказала Александра Коншакова. — В основном академические художники изображали Италию. Им нравилось южная природа — яркое солнце, пальмы, сосны, под которыми, кажется, вот-вот можно увидеть каких-то босоногих нимф, сатиров или античных героев. А вот Фридрих всю жизнь изображал северную немецкую природу. Он даже отказался от поездки в Италию, которая была в то время обязательной ступенью образования художника. Фридрих говорил: «Неужели господам критикам и художникам недостаточно нашего северного неба, северного солнца, неужели все должно быть итальянским, чтобы казаться красивым?»

Впрочем, выставкой одной картины Дни Эрмитажа в Музее изобразительных искусств не ограничиваются. Главный фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец представил 29 фотографий своей знаменитой серии, название которой перекликается с названием картины Каспара Давида Фридриха. Называется она «Солнце в музее».

«Солнце — это такой абсолютно уникальный для нас, фотографов, инструмент, — отметил он. — Проникая в музей, оно создает какие-то совершенно новые визуальные истории, совсем иначе преподнося скульптуры, архитектуру и фрагменты интерьеров».

Юрий Молодковец подметил еще одну интересную рифму с картиной Каспара Давида Фридриха.

«Мой брат — военный моряк, он оканчивал в вашем городе военно-морское училище и ходил в Дом культуры моряков (в этом здании теперь Музей изобразительных искусств — прим. „Нового Калининграда“) на танцы, где познакомился со своей будущей женой. Произошло это как раз в этом зале. Поэтому я сегодня очень внимательно рассматривал картину „Закат солнца ( Братья)“, чувствуя некую сопричастность».

Традиционно в рамках Дней Эрмитажа организована Малая эрмитажная библиотека. Её главным экспонатом стал экземпляр книги «Михаил Пиотровский. Эрмитаж земной и небесный», специально выпущенной издательством «Редкая книга из Санкт-Петербурга» к 80-летию генерального директора главного музея страны.

Директор издательства Пётр Суспицын рассказал, что обычно «Редкая книга» печатает лишь несколько экземпляров, 80 копий для нее своеобразный рекорд.

«Наши книги создаются вручную — от начала и до конца, — рассказал он. — Мы используем ручной набор текста, печатаем на старинных станках XIX века, которые мне удалось отреставрировать и наладить».

Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, выступая на открытии Дней Эрмитажа, назвал это событие «уникальным проектом» и обратил внимание, что оно вызывает интерес у молодежи.

«Я сегодня, когда сюда шел, увидел свою дочь, которая шла сюда же в музей, — сказал он. — И я понял, что мероприятие совершенно точно интересное. Потому что, если студенты идут во время учебы в музей (сбежали с лекции, наверное), значит, там как минимум здорово».

Дни Эрмитажа в Музее изобразительных искусств продлятся до 30 ноября.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»