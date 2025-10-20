«Потоп» в «Понарте»: в Калининграде открылась выставка по мотивам библейского мифа

На бывшем пивзаводе «Понарт» открылась выставка под названием «Потоп» (12+). Журналисты «Нового Калининграда», побывав на открытии, побродили по допотопному миру, зашли на построенный Ноем ковчег, оценили степень уюта его каюты и увидели, что собой представляла Земля после «перезагрузки».

Это второй проект от «Анненкирхе» (старинная лютеранская кирха в Санкт-Петербурге) и арт-группы «Зерно», который реализуется в бывшем пивоваренном заводе, а ныне «культурном квартале» «Понарт». Первая выставка открылась в прошлом году. Её темой стал ветхозаветный сюжет о сотворении мира. Она, собственно, так и называлась — «Сотворение». По словам пастора «Анненкирхи» Евгения Раскатова, который провел ознакомительную экскурсию, ту выставку в Санкт Петербурге посетило 300 тысяч человек, а в Калининграде — 33 тысячи. Он оценивает эти результаты как несомненный успех и надеется, что «Потоп» будет пользоваться такой же популярностью. Шансы на это у него определенно есть.

Новая выставка представляет собой серию весьма оригинальных инсталляций, которые иллюстрируют всем хорошо известную (как минимум в общих чертах) историю о Всемирном потопе.

Вначале посетитель попадает в огромный зал, который некогда был одним из цехом пивоварни. Окна закрыты темной материей, в которой, судя по всему, специально сделаны маленькие дырочки. Сквозь них пробивается свет, создавая иллюзию звездного неба. Кажется, что оно с некоторым осуждением взирает на заполнившего значительную часть зала змея с яблоками — символами первородного греха — на коже. При этом змей светится ярко-красным светом, словно внутри него горит адское пламя. До змея хочется дотронуться, но немного страшно — вдруг обожжешь руку...

«История о потопе — очень древняя, — пояснил Евгений Раскатов. — Она приходит к нам не только из Священного писания. Про потоп знали народы Месопотамии, Индии, Африки, Северной Америки. То есть свидетельство об этой катастрофе сохранилось у многих народов на разных континентах».

Напоминанием о том, что трагедия была известна во всех концах Земли, стала небольшая «пещера» с нанесенными древними письменами — петролифами.

...В зале, где рассказывается о потопе, невероятно высокие потолки. С них на землю струятся ленты серебристого, напоминающего тонкую фольгу материала.

Из динамиков раздается звук дождя. Или скорее ливня. Создается впечатление, что все пространство через короткое время заполнится водой, поэтому стремишься побыстрее подняться по довольно крутой, сохранившейся с тех практически допотопных, пивоваренно-заводских времен лестнице наверх, в следующий зал, где разместилась небольшая, но уютная «каюта» Ноя, в которой полно мешков с яблоками (метафора тяжких грехов, которые несет на плечах каждый из нас) и гамак, на котором можно полежать, расслабившись и забыв о том ужасе, который происходит за бортом.

Следующий зал изображает мир во время потопа. Под потолком плавают рыбки из, видимо, того же блестящего материала, что и струи воды в предыдущей инсталляции. Внизу скелеты тех, кому было не суждено попасть в сделанный Ноем ковчег. Выглядит все это, откровенно говоря, жутковато...

По словам пастора Евгения Раскатова, этот зал — самое холодное помещение на выставке, его специально не отапливают, чтобы на его фоне «каюта» казалось теплей, чтобы человек смог почувствовать себя в ней почти как дома.

Следующий зал заполнен огромными подвешенными к потолку предметами, напоминающими то ли боксерские груши, то ли батоны колбасы. Объекты эти разного размера и разных расцветок. Каждый словно обернут в шкуру животного — слона, жирафа, леопарда, крокодила и так далее. Судя по всему, эти груши-колбаски символизируют животных, которые были взяты Ноем на ковчег и смогли заселить Землю после потопа.

Во время ознакомительной экскурсии пастор обратил внимание на то, что на ковчеге были как «чистые», так и «нечистые» животные.

«Однажды у меня был такой забавный случай, — рассказал он. — Ко мне пришла девушка и спросила: „Правда ли, что собака — нечистое животное?“ Причем, когда она это спрашивала, у нее, как мне показалось, даже губа немного тряслась от волнения. Тут важно понимать: в давние времена, согласно Священному писанию, чистые животные — это те, кого можно было приносить в жертву и использовать в пищу. Собака — животное нечистое».

С одной стороны, девушку это успокоило, а с другой — ей было обидно за собак. Почему это они «нечистые»?

В этом момент у пастора сломался микрофон и раздался звук, напоминающий вой собаки.

Очень, надо сказать, символично.

Соседний зал, в центре которого установлен уже знакомый по прошлой выставке «Сотворение» скелет тиранозара, тоже посвящен животным. На размещенном там стенде говорится, что сегодня своеобразными ковчегами являются зоопарки, поскольку они «не просто демонстрируют животных, но и ведут огромную работу по сохранению редких видов».

Важно отметить, что партнерами выставки являются автономная некоммерческая организация (АНО) институт «Биосфера Балтики» и Калининградский зоопарк. Сотрудничество с последним вылилось в то, что команда арт-группы «Зерно» взяла под опеку двух живущих там двугорбых верблюдов — Фати и Хати.

Выбор этот Евгений Раскатов объяснил тем, что, во-первых, животные эти находятся на грани исчезновения, в дикой природе их осталось пугающе мало, а во-вторых, потому что верблюд — библейское животное, часто упоминаемое в Священном писании.

Два последних больших зала (есть еще и несколько маленьких) — очень жизнерадостные. В одном из них с потолках свисают разноцветные пружинки, в другом — наполненный шариками бассейн, в который можно окунуться. Делать это нужно, однако, осторожно и, разумеется без обуви.

Возможностью искупаться воспользовались многие.

Причем не только дети.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлии Власовой и автора