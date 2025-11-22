Море на «парусах»: в «Воротах» открылась выставка калининградских фотохудожников (фото)

В пятницу, 21 ноября, в арт-пространстве «Ворота» состоялось открытие выставки «Объединяет море» (0+). Экспозицию подготовил Калининградский союз фотохудожников.

«Море представляет собой образ, пространство и состояние, которое мы все разделяем. Оно присутствует в нашей повседневности, в языке, в климате, в нашем чувстве времени и расстояния. Именно поэтому первую выставку обновлённого Союза фотохудожников мы решили назвать „Объединяет море“», — поясняли выбор темы организаторы. Фотографии с морскими видами напечатаны на полотнах белой ткани, которые свободно развешаны в пространстве выставочного зала. Как пояснил один из фотохудожников Константин Ярков, «белые полотна символизируют паруса». Полюбоваться работами калининградских авторов в арт-пространстве «Ворота» на Литовском валу, 61, можно будет до 21 декабря. Вход на выставку свободный.