«Объединяет море»: в «Воротах» пройдет выставка работ калининградских фотохудожников

В пятницу, 21 ноября, в арт-пространстве «Ворота» откроется выставка «Объединяет море» (0+). Экспозицию подготовил Калининградский союз фотохудожников, отмечают организаторы.

«Что связывает нас, участников Союза, художников и фотографов, жителей Калининградского региона, между собой? <...>И, возможно, первый ответ уже найден: море. Море представляет собой образ, пространство и состояние, которое мы все разделяем. Оно присутствует в нашей повседневности, в языке, в климате, в нашем чувстве времени и расстояния. Именно поэтому первую выставку обновлённого Союза фотохудожников мы решили назвать „Объединяет море“», — отмечается в анонсе.

Открытие экспозиции состоится в пятницу, 21 ноября, в арт-пространстве «Ворота» на Литовском валу, 61. Начало в 19 часов. Вход свободный. Выставка продлится по 21 декабря.

