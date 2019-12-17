Приглашаем на каникулы в филармонии

Калининградская областная филармония приглашает всех отпраздновать наступающий Новый год вместе с нами! В этом году для вас приготовлены удивительные подарки — прекрасные концертные программы на любой вкус.

Самых маленьких гостей ждёт новогодняя премьера — интерактивное весёлое представление «Новый год с Бременскими музыкантами» (0+). Спектакль полон живой музыки, любимых песен, искромётных танцев, а еще — дополнительное удовольствие для детей — мягкие пуфы вместо привычных кресел! И, конечно же, всех ждут конкурсы, призы и хороводы вокруг Новогодней Ёлки с участием Деда Мороза! Спектакль проходит с 21 по 30 декабря и со 2 по 7 января в 11:00. Детям до 3-х лет вход бесплатный.





Предновогодние вечера обещают быть интересными и для взрослых! Мы приглашаем вас на «Новогодние классик-хит коктейли» (18+) — изысканный вечер в неформальной обстановке — игристое и закуски, танцы, конкурсы и музыка! Праздничное настроение зрителям подарят духовой и камерный оркестры, ансамбли и солисты филармонии. Гвоздь программы — песни и музыка из кинофильмов: отечественных и зарубежных, современных и советских картин, фэнтези, экшнов и комедий. Почувствуйте себя как в кино — концерт проходит 27-30 декабря, начало в 19:00!

«Как новый год встретишь — так его и проведешь», концерт-встреча с «королем инструментов» «Экскурсия к органу» (6+), которые состоятся 2, 4 и 6 января в 17:00, — залог того, что 2020-й год станет неповторимым. Насладиться органной и вокальной музыкой вы также можете на концерте «Аве Мария» 7 января в 17:00.

Яркие краски в ваши каникулы внесут концерты «Новогодний калейдоскоп» (12+) 3 января в 17.00 и «Новогодняя фантазия» (12+) — 5 января в 17.00! Концертный духовой оркестр и солисты Калининградской филармонии приглашают вас погрузиться в волшебную и лёгкую праздничную атмосферу. Начните Новый год вместе с ритмами любимых новогодних песен из кинофильмов, эстрадных хитов, мелодиями популярных произведений мировой музыкальной классики.

А финальный аккорд музыкальных каникул в филармонии — это «Новогодний бал с Молодёжной академией искусств» (18+)! 8 января в 19:00 вас ждут звёзды филармонии — солисты, Камерный оркестр и солисты-инструменталисты. Наслаждаться выступлениями вы сможете, сидя в украшенном концертном зале за столиками с угощениями и шампанским от филармонии!