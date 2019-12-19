«Лондон» calling: новая барная стойка, 35 кранов и программа лояльности

Любой классике рано или поздно нужна перезагрузка. Паб «Лондон» открылся в Калининграде на месте легендарного рыбного магазина «Дары моря» в 2014 году — и в конце ноября 2019 года пришла пора закрыться на ремонт. Это был экстремально насыщенный месяц в жизни команды паба, но мы справились. 19 декабря в шесть вечера обновлённый «Лондон» открывает свои двери для постоянных и новых гостей.

Что нового? Практически всё! Полностью изменился дизайн интерьера, заменена вся мебель, а барная стойка увеличилась настолько, что смело может претендовать на звание самой длинной в Калининграде. 35 кранов с разливным — это ещё одна серьёзная заявка на победу; столько вариантов пенного вы вряд ли найдёте где-то ещё. Новое меню — это пабная классика with a twist, в его основе самые популярные в гастропабах города блюда и главная новинка: пицца, отлично дополняющая главный напиток паба.

Как и раньше, «Лондон» — это не только паб, но и портал в мир хорошей еды, отличных напитков и прекрасной музыки. Концерты в клубе «Калининград Сити Джаз» и отвязные вечеринки в Piano Bar не прекращались весь этот месяц: пока наверху шёл ремонт, внизу выступали FunCOOLio и Quentin Moore, Naomi & Velvet Band, а также великий левша Карлос Джонсон. Впереди — ещё более насыщенная афиша и, конечно, новогодняя вечеринка со специальным меню от шеф-повара.

Триумвират паба «Лондон», клуба «Калининград Сити Джаз» и Piano Bar теперь объединяет общая программа лояльности LondonPAL. Приходите в гости, делайте заказы в пабе и клубе, копите бонусные баллы и тратьте их с удовольствием. Прямо сейчас скачивайте приложение LondonPAL в AppStore и Google Play и становитесь ещё ближе к «Лондону». Ведь, как пела великая группа Clash, «London calling to the underworld, сome out of the cupboard, you boys and girls!».

Справка

Лондон паб

г. Калининград, пр-т Мира, 33
+7 (4012) 31 00 31
jazzpub.ru
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Источник: Паб «Лондон»

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